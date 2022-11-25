Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине будут расти цены на продукты, хранение которых требует особых условий.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С началом войны в Украине начали стремительно расти цены на продукты питания. Хотя они росли и до этого, однако сейчас ситуация с ценами еще больше усугубляется последствиями обстрелов энергетической инфраструктуры. Происходящее замедляет производство и приводит к дополнительным затратам, которые закладываются в итоговую стоимость продукции», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, из-за отключения электроэнергии предприятия либо останавливают производство, поэтому объем продукции просто сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Журналистка отмечает, что использование генераторов на топливе стоит где-то примерно в 5 раз дороже, поэтому мы и наблюдаем это подорожание ряда продуктов на 10%, 15%, в зависимости от категории.

«Об этом объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В связи с этим прогнозируют, что в ближайшие 2 месяца следует ожидать роста цен на продукты, производство и хранение которых требует таких больших затрат электроэнергии», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, прежде всего, подорожает молоко, мясо, кондитерские изделия и аграрная продукция. Как объясняет журналистка, проблема в том, что этими видами продукции, кроме части кондитерской (конфеты, печенье) и аграрной (мука, каши, сухари), нельзя запастись, потому что они очень быстро портятся и требуют особых условий хранения, которые не всегда доступны при длительном отключении света.

Как сообщала Politeka, стало известно, что провоцирует рост цен на топливо.

Также Politeka писала о том, что Госэкоинспекция насобирала доказательства преступлений против окружающей среды на реках Случ и Хомора.