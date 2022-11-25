Учредитель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко объяснил, что с началом зимы ситуация с энергетикой только обострится из-за увеличения потребления и продолжения обстрелов.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

По словам эксперта, ситуация с электроэнергией сегодня действительно сложная, а с началом зимы она только обострится. В частности, отмечает он, если сравнивать октябрь и декабрь, то разница в потреблении составляет 20%, поскольку в декабре темнеет быстрее, и температура ниже.

«Мы должны понимать, что отключений будет больше, генерация не сможет выработать достаточное количество электроэнергии, чтобы удовлетворить всех потребителей. Прежде всего, это будет критическая инфраструктура, а потом уже обычный потребитель. Потому будет сложно. Во-вторых, обстрелы никто не отменял, они будут продолжаться, россияне будут продолжать бить по критической инфраструктуре», - констатирует Олег Попенко.

Как он предупреждает, российские ракеты в какой-то момент могут просто добить какую-то конкретную трансформаторную подстанцию, одну, две или три, а в таком случае некоторые города области могут остаться без электроэнергии на довольно длительный период времени.

«Поэтому я думаю, что главный период, когда мы вынуждены будем терпеть и который нам нужно будет пережить, это февраль. У нас за последние годы в феврале морозы –10, –15 градусов. Сейчас у нас температура в среднем 0, -1, -2 градуса, а при температуре –10 потребление увеличивается до 20-25%. И нам нужно будет покрыть это потребление», - заключает Олег Попенко.

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