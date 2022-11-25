Экономист и общественный деятель Сергей Доротич сообщил, что для смены системы власти в государстве должно измениться само общество.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Изменение системы – это когда кто-нибудь из предшественников понесет наказание. Ну, например, все приводят в пример Южную Корею. Там почти каждый президент после своей каденции садится в тюрьму, получает серьезный срок плюс конфискацию», – сообщил Сергей Доротич.

По словам экономиста, чтобы система власти в государстве коренным образом изменилась, необходимы только два условия. При первом условии к власти должен прийти самоотверженный человек, который будет ломать систему вопреки другим представителям власти. Как сообщил Сергей Доротич, с таким человеком, скорее всего, попытаются быстро расправиться.

«Или именно общество должно измениться, но это долгосрочный период, чтобы оно переосмыслило свои ценности, стало уважать право, стало ценить свободы, стало уважать действенных людей и их продвигать, равняться на них», - заявил Сергей Доротич.

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