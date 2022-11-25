Политолог-международник Максим Яли сообщил, что Украина своим сопротивлением испортит кремлю празднование 100-летия с создания СССР в этом декабре.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

«Украинцы и ВСУ уничтожают мечты путлера о воссоздании СССР в урезанном варианте, для чего он и пошел на полномасштабное вторжение в Украину в феврале. В декабре в кремле будут праздновать 100-летие с момента образования СССР. К этой дате путлер хотел восстановить хоть какое-то его подобие и вернуть под свой контроль жемчужину в короне империи – Украину», - констатирует Максим Яли.

Беларусь же, как известно, отмечает он, уже к моменту полномасштабного вторжения была под полным контролем кремля: военные базы, возможность размещать ядерное оружие на ее территории, новая Конституция, ограничивающая полномочия своего вассала в будущем после ухода лукашенко. Но в Украине, говорит эксперт, все пошло не по плану, а потому теперь россии ничего не остается другого, как устраивать ракетный террор.

«рашисты вновь нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, в том числе и по Киеву. Делают они это от своего бессилия, прекрасно осознавая, что на поле боя они терпят одно унизительное поражение за другим», - объясняет Максим Яли.

Таким образом, добавляет политолог, россия пытается создать энергетический и миграционный кризис в Украине и ЕС для того, чтобы надавить на Зеленского и усадить его за стол переговоров, а также раскачать ситуацию внутри Украины.

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