Политолог Александр Кочетков сообщил, что весь мир будет знать, что россия готовится использовать ядерное оружие.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Военного смысла почти нет. Я говорил, что россия может попытаться точечно перерезать там определенные транспортные магистрали, но все не перерезать. Это во-первых. Во-вторых, это непосредственно на войска никак не повлияет, потому что у нас нет такого скопления войск. Линия фронта полторы тысячи километров, сколько их (ракет – Ред.) там нужно? Даже у россии столько нет», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политолога, россия считает, что, нанеся ядерный удар по территории Украины, может заставить нас капитулировать. Однако, как отметил Александр Кочетков, россия не учитывает технологический аспект, ведь нанести ядерный удар нельзя как-то врасплох, потому что организационные мероприятия, подготовку невозможно скрыть.

«Надо перевести всю систему ядерного оружия россии в полное боевое состояние. Такого за всю историю человечества не было. А если его ввести, все будут об этом знать», – заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, в минобороны рф цинично прокомментировали ракетный удар 23 ноября: «Цель удара достигнута».

Также Politeka сообщала о новой ракетной атаке по Украине: когда россия может нанести очередной удар, прогноз разведки.