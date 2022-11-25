Политолог Александр Кочетков сообщил, что россия начала наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре, потому что поняла, что блицкриг провалился.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему сразу в момент вторжения не было попыток разрушить нашу инфраструктуру целиком по всей стране. Ну тогда еще существовала эта бредовая идея, что они захватывают Украину за две недели. Ну и соответственно, зачем разрушать «свою» инфраструктуру, которую они уже посчитали своей, а потом самим же и восстанавливать», - сообщил Александр Кочетков.

По слова политолога, относительно недавно россия поняла, что ничего у нее уже с блицкригом не получается, и поэтому попыталась разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Тем не менее, как подчеркнул Александр Кочетков, им все равно не удалось разрушить и полностью уничтожить нашу критическую инфраструктуру.

«И не потому, что они там не пытались и не потому, что они проявляют какой-то там гуманизм. Разрушение инфраструктуры не произошло потому, что они не в состоянии это сделать», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, в Минобороны рф цинично прокомментировали ракетный удар 23 ноября: «Цель удара достигнута».

Также Politeka сообщала о новой ракетной атаке по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.