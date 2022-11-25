Публицист Анатолий Якименко сообщил, что войну частично также повлекли за собой серьезные недостатки в доктринах западных философов.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Проблема в прогнозируемом реванше российской федерации. И этот реванш у нас все почему рассматривают только как военный. Мое мнение, что угроза, конечно, не снята военного реванша, но никто уже не даст россии возможность на военный реванш. Но россия способна нанести очень мощный мировоззренческий, идеологический реванш», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, россия для осуществления реванша после поражения в войне обязательно попытается использовать свое родство с консервативными и неоконсервативными западными элитами. Как отметил Анатолий Якименко, к войне привели не только химеры в голове путина, но и серьезные недостатки в доктринах западных философов в целом.

«Собственно, этот философский мировоззренческий реванш будет построен на фундаментальных недостатках этих доктрин», - заявил Анатолий Якименко.

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