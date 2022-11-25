Идеолог Олесь Доний рассказал о сегодняшнем упадке дворового футбола и поразмыслил над тем, уменьшается ли сегодня интерес к чемпионату мира по футболу.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

По мнению гостя программы, мы столкнулись с проблемой потери субкультуры дворового футбола. В частности, рассказывает он, если поездить по Канаде или другим странам, то можно увидеть массу разнообразных футбольных, баскетбольных площадок и т.д. По словам эксперта, в Европе их поменьше, но тоже много, а Канада просто уникальна в этом плане.

«Профессиональный футбол отличается от дворового, общее только название. Что такое футбол? Это фармакология в значительной степени, поймают или не поймают, подразумевается, что нового придумают, это гигантские деньги и спортивные навыки, они остались, безусловно, но отходят на второе место перед шоу», - объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует идеолог, шоу остается и будет приковывать большое внимание. В частности, рассуждает он, возможно, зрителей будет даже больше, чем на предыдущих чемпионатах, потому что средств укачивается больше. Потому, констатирует эксперт, весь вопрос в качестве шоу. В то же время лично ему, говорит гость программы, вряд ли еще через 2 чемпионата захочется смотреть футбол, он даже все меньше и меньше ходит на стадионы в Украине.

«Я помню, когда была кризисная ситуация с отношением к футболу, когда было понимание, например, в конце 1990-х, что все решают судьи, и можно было по фамилиям знать, кто решает с судьями. Сейчас немножко равновесие у нас. В конце 1990-х фактически никто не мог обыграть «Динамо» в вопросах судейского финансирования, поэтому не могли ни «Черноморец», ни «Днепр» стать чемпионами. Сейчас у нас после того, как вышел «Шахтер», началось взаимовлияние во всех сферах и это сбалансирует в определенной степени и негативное давление на судей в частности», - рассказывает Олесь Доний.

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