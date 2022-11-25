Политолог Руслан Бизяев объяснил, что российское общество не готово у очередным отступлениям своей армии, а потому никакие переговоры невозможны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Общая концепция Запада состоит в том, что россия эту войну выиграть не может. Именно исходя из этого они будут действовать. Где-то публично, где-то не публично. Насколько мне кажется, Украина может получить и системы ПВО, и все прочее, что позволит Вооруженным силам Украины значительно усилиться. И здесь вопрос не только в выделении финансовой помощи. Финансовая помощь – это средство. Причина в том, что есть позиция коллективного Запада», - объясняет Руслан Бизяев.

К тому же, отмечает он, сейчас нельзя вспомнить ни одного украинского политика, который мог бы выйти и заявить, что он готов подписать Минские соглашения на статус-кво, Минск-3 по линии Днепра. После 24 февраля, подчеркивает эксперт, предпосылок для таких заявлений совершенно нет.

Косвенным подтверждением этого, добавляет он, может служить позиция главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сказал, что армия не примет подобного рода политическую концепцию. По словам политолога, мнение армии сейчас имеет важное значение. А любые переговоры, объясняет он, требуют согласованной повестки дня, а нам нужно повторение херсонского гамбита армии рф в Запорожье, на Донбассе.

«Мне кажется, что вряд ли в российском руководстве найдется человек, который сейчас пойдет на такие условия, потому что они стали тоже заложниками своей концепции после псевдореферендума. Помните, как у пескова спросили, куда приезжал Зеленский, это что, Украина, почему он так спокойно приехжал? Вспомните, как рвало все предохранители в определенной части российских пропагандистов, они никак не могли этого сложить», - констатирует Руслан Бизяев.

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