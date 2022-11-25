Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что в следующем году ни прожиточный минимум, ни пенсия, ни минимальная зарплата не возрастут, зато стоит готовиться к росту цен на продукты.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В декабре вырастет прожиточный минимум совсем на чуть-чуть – это 84 гривны. Это копейки, если сравнивать с тем, сколько мы платим за ту же коммуналку. И вообще прожиточный минимум в Украине уже давно не соответствует действительности. Особенно сейчас, когда на фоне войны инфляция выросла на 30%», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, сейчас из-за критической экономической ситуации в стране прожиточный минимум и все привязанные к нему выплаты просто заморозили на год. То есть, говорит журналистка, это означает, что в течение следующего года не будет никаких доплат, повышений пенсии, минимальной зарплаты.

«Курс доллара в первой половине декабря может увеличиться где-то в среднем на 3%. Это означает, что все подорожает минимум на 3%. Особенно продукты, перед Новым годом цены подскочат изрядно. Плюс ко всему, цены дорожают из-за отключения электроэнергии», – предупреждает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает она, прежде всего подорожают продукты, производство и хранение которых просто требует больших затрат электроэнергии: мясные, молочные продукты, кондитерские изделия. Кроме этого, добавляет журналистка, подорожает аграрная продукция, которая зимой просто потребует дополнительных расходов на хранение.

Как сообщала Politeka, Новохатский сообщил, зачем россия разрушает критическую инфраструктуру Украины.

Также Politeka писала о том, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.