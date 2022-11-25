Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал выход Орбана с шарфом и заявил, что у Венгрии такие же имперские амбиции, как и у россии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Имперцы проживают не только в россии, как мы понимаем. Орбан тоже решил немножечко таким образом себе накачать электоральных балов. Дело в том, что подобная идея восстановить в границах некогда великую Венгрию, восстановить ее в границах и позабирать все, что потеряно, - это чистейшие имперские замашки, имперские амбиции», - объясняет Борис Тизенгаузен.

Также он утверждает, что премьер Венгрии сознательно так поступил, он не мог не понимать, что у него нарисовано на шарфе. Тем более, добавляет эксперт, Орбан прекрасно понимал, что он посещает максимально публичное мероприятие, его там видят тысячи болельщиков, его видят камеры, СМИ видят, так что сомневаться в сознательности выбора не стоит.

«Если он так решил потролить кого-то, Украину или Румынию, то это крайне неудачно. Я думаю, что от того, насколько жестко сейчас отреагирует в том числе и европейское сообщество, будет зависеть, пойдет ли он дальше и будет ли призывать к восстановлению границ этой большой великой Венгрии», - отмечает Борис Тизенгаузен.

К тому же, добавляет он, Венгрии постоянно много чего прощалось. Сейчас же, убежден политтехнолог, мы должны как минимум вызвать на разговор венгерского посла, а также направить лично Орбану ноту. Кроме этого, считает он, нужно объяснить нашим европейским партнерам, что у них под боком растет империя.

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