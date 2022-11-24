Инженер-ракетчик Александр Кочетков сообщил, что россия сознательно бьет по мирным городам, чтобы принудить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть вполне точное, совершенно сознательное кремлевское решение ломать Украину, ломать психологически. А как ломать? Максимальное количество жертв, чтобы доводить людей до психоза. Поэтому эти так называемые ошибки очень четко просчитаны», - сообщил Александр Кочетков.

По словам инженера, россия сознательно бьет по местам скопления людей для того, чтобы жертв было как можно больше, оправдывая это потом неточностью ракет или какими-то другими ошибками. Как подчеркнул Александр Кочетков, именно после таких ударов по мирным городам россия начинает заявлять о капитуляции Украины и переговорах.

«То есть они тем самым выдают цель всех этих атак. Это принятая концепция ломать Украину психологически, и, в первую очередь, ломать мирное население», - заявил Александр Кочетков.

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