Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть вполне точное, совершенно сознательное кремлевское решение ломать Украину, ломать психологически. А как ломать? Максимальное количество жертв, чтобы доводить людей до психоза. Поэтому эти так называемые ошибки очень четко просчитаны», - сообщил Александр Кочетков.

По словам инженера, россия сознательно бьет по местам скопления людей для того, чтобы жертв было как можно больше, оправдывая это потом неточностью ракет или какими-то другими ошибками. Как подчеркнул Александр Кочетков, именно после таких ударов по мирным городам россия начинает заявлять о капитуляции Украины и переговорах.

«То есть они тем самым выдают цель всех этих атак. Это принятая концепция ломать Украину психологически, и, в первую очередь, ломать мирное население», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, власти заговорили об эвакуации части Киева: «Худшая зима со времен Второй мировой».

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Президент Молдовы жестко ответила путинскому режиму: «россия оставила Молдову в бездне»

"Путин не успокоится": под Киевом идет подготовка к новому возможному наступлению, фото

Расстрел в супермаркете: выживший очевидец рассказал, что произошло, количество жертв может вырасти

"Боже, какой цвет гибнет": молодой артист балета отдал свою жизнь за Украину
Показать еще

Также Politeka сообщала, что президент Молдовы жестко ответила путинскому режиму: «россия оставила Молдову в бездне».