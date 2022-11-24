Об этом он рассказал на своем канале.
«Есть вполне точное, совершенно сознательное кремлевское решение ломать Украину, ломать психологически. А как ломать? Максимальное количество жертв, чтобы доводить людей до психоза. Поэтому эти так называемые ошибки очень четко просчитаны», - сообщил Александр Кочетков.
По словам инженера, россия сознательно бьет по местам скопления людей для того, чтобы жертв было как можно больше, оправдывая это потом неточностью ракет или какими-то другими ошибками. Как подчеркнул Александр Кочетков, именно после таких ударов по мирным городам россия начинает заявлять о капитуляции Украины и переговорах.
«То есть они тем самым выдают цель всех этих атак. Это принятая концепция ломать Украину психологически, и, в первую очередь, ломать мирное население», - заявил Александр Кочетков.
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