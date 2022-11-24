Об этом она рассказала на канале «Легист».

«Я не говорю, что мы должны следовать за ЕС или Штатами. Наоборот, нужно иметь собственную стратегию. То есть, если у нас какие-то вещи, какие-то смыслы в плане экономики и торговых отношений не совпадают с тем, как это воспринимает ЕС, это не означает, что мы должны нашу стратегию полностью подстраивать под Штаты и ЕС», - сообщила Алина Гриценко.

По словам гостя программы, у нас должна быть собственная стратегия того, как надо развиваться и какие наши национальные интересы. Как подчеркнула Алина Гриценко, у нас также должно быть собственное понимание того, с помощью каких инструментов мы хотим реализовать эту стратегию.

«Это необходимо планировать в краткосрочной перспективе, в среднесрочной и в стратегической», - заявила Алина Гриценко.

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