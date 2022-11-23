Здесь вижу украинский народ радуется обыскам СБУ в Киево-Печерской лавре. Я тоже сдержанно радуюсь, правда обыск этот мы требовали провести еще с 2014 года.
Эти российские «луковистые» церковные бани в сердце Киева – мировоззренческая оплеуха не только киевлянам, но и всем украинцам!
У меня вопрос к ВЛАСТИ воюющей Украины и воюющему КИЕВУ:
- кто разрешил это строительство в центре Киева?
- кто согласовал этот проект русской архитектуры в украинской столице?
- кто обеспечит школьникам и учителям школы, которую припирает это московское пафосное одобрение, нормальные условия для обучения?
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Надеюсь, что нынешний глава СБУ будет защищать национальные интересы УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА и уже не будет целовать руки московским попам, как это недавно делали Глава СБУ Баканов и городской голова Киева Кличко.
Информационный.
Украинская церковь, как и украинский дом трехдельный. Наиболее распространенными для украинской традиции являются трехбанные церкви.
Форма куполов была сферической и с макушкой на горе или грушевидной, с перехватом не четверть высоты снизу. Эта форма существенно отличается от луковичных бань в церквях московского типа.