Публицист Александр Новохатский сообщил, что на сегодняшний день война оказала влияние на экономику многих стран мира.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Экономика и политика для цивилизованного мира нераздельны. И политика есть продолжение экономики только другими путями. Более того, война рассматривается как продолжение экономики. Просто война – это уровень конфликта, который уже возможно разрешить только какими-то милитарными способами», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, россияне считают, что они воюют с армией НАТО на территории Украины, и прибегают к экономическим методам давления на Украину, в частности разрушают объекты критической инфраструктуры. Таким образом, как отметил Александр Новохатский, россия пытается заставить еще и Запад платить большую цену за войну.

«Если раньше Украина получала оружие из складов и на экономике стран, которые помогали Украине, это не очень отражалось, то на сегодняшний день, когда пошла «жара» по получению электрооборудования, поддержке каких-то внутриэкономических украинских программ, начали задействоваться деньги, не связанные непосредственно с милитарной составляющей», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, срочное предупреждение от Укрэнерго, сколько не будет света после новой атаки: «Во всех регионах».

Также Politeka сообщала, что власти заговорили об эвакуации части Киева: «Худшая зима со времен Второй мировой».