Литератор и философ Дмитрий Корчинский объяснил, что Украине опаснее быть с москвой в мире, чем воевать с ней, поскольку тогда у нас гораздо больше жертв.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Украина нашей мечты может появиться только на руинах кремля. И мы должны этого добиться. Кроме всего прочего, это вопрос выживания. Это не только вопрос мечты, это и вопрос выживания. До тех пор пока московия существует, мы под угрозой. Последние 600 лет так и было. Мы в двух агрегатных состояниях: мы либо в состоянии войны с московией, либо в состоянии рабства. И так будет и дальше», - констатирует Дмитрий Корчинский.

По его мнению, война не закончится в следующем году, это может быть временное затишье, которое мы все равно должны превратить в наступление. Также литератор предупреждает, что не следует питать иллюзии о возможности отсидеться.

В частности, рассказывает гость программы, наши предки в 20 веке все время хотели отсидеться, чтобы все было спокойно. Тем не менее, констатирует он, результат был противоположным: от голода и репрессий умерли невероятные миллионы украинцев.

«Для нас состояние мира с москвой значительно опаснее и затратнее, чем состояние войны. Мы во время мира с москвой теряем больше людей, чем во время войны. В голоде и репрессиях мы теряем больше», – подчеркивает Дмитрий Корчинский.

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