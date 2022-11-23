Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«В наших областях, в нашем информационном пространстве коррупция преподносится как должностные преступления. Есть такой раздел в Уголовном кодексе – «Должностные преступления». И почему-то у нас коррупция воспринимается исключительно как этот перечень должностных преступлений», – сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, в США, в отличие от Украины, коррупция воспринимается как распущенность, вседозволенность и безответственность. Как отметил Александр Новохатский, США принимают, прежде всего, во внимание не статьи Уголовного кодекса, а этический подход к злоупотреблениям человека.
«Например, есть коллектив, который своим определенным органом выработал план. И задача руководителя не принимать личные решения, а просто выполнять план, который принят коллективно», - добавил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев рассказал, к чему готовится Макрон: «Франция увеличивает на 3 миллиарда оборонный бюджет».
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Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, как выборы в США отразятся на помощи Украине.