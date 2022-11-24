Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал последние обыски в Киево-Печерской лавре и заявил, что наконец СБУ наводит порядок.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, СБУ провела обыски не только в Киево-Печерской лавре, но и в VSS Energy. Он объясняет, что это пророссийская компания, которая зарабатывает миллионы долларов. То есть, констатирует эксперт, россияне сегодня разрушают нашу страну и зарабатывают на наших людях, а потому эти обыски – очень хорошая новость.

«И хочу поблагодарить исполнителя обязанностей главы СБУ Василия Васильевича Малюка. Чувствуется, что пришел человек и наводит порядок. Я к нему очень хорошо отношусь, потому что он такой мощный украинец», - добавляет Георгий Биркадзе.

Что же касается обысков в Киево-Печерской лавре, рассказывает он, то достаточно даже вспомнить видео, на котором там молились за россию. Также эксперт вспоминает и другое видео со священниками, где кто-то крикнул «Слава Украине!» и никто из 20 человек не ответил «Героям Слава!».

«Кто бы это ни был – или священник, или правоохранитель, или просто человек – кто считает, что Украина – это россия, могут просто сразу ехать в россию. Я двумя руками «за», чтобы был реальный порядок. Я слышал такие нехорошие, так скажем, отзывы, есть факты, что действительно в Печерской лавре передавали нашим врагам секретную документацию. Поэтому я не удивлюсь, что СБУ там работала не просто так», - заключает Георгий Биркадзе.

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