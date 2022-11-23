Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что Киево-Печерская лавра сегодня имеет проблемы не только с обыскали, но и с тем, что она становится коммерческой организацией.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, у нас была масса видео, фактов и даже неподтвержденной информации, которая говорит о том, что недавние обыски СБУ в Киево-Печерской лавре были целиком оправданны.

«А что, священники – не такие же люди, как мы? Они не могут продаться кому-то? Они как-то отличаются?», - спрашивает Георгий Биркадзе.

На фоне этих обысков СБУ он также отмечает, что Киево-Печерская лавра в принципе превратилась уже в какую-то коммерческую организацию. В частности, говорит эксперт, нельзя делать из церкви музей и брать деньги за вход, ведь вера – это что-то духовное внутри. Кроме этого, добавляет он, священники внушают людям, что они должны верить в Бога и помогать другим, а сами ездят на иномарках, катаются на яхтах и живут в роскошных домах.

«Ну как такое может быть? Они должны ездить на ишаках. Хочу напомнить, пусть почитают Библию, они должны ездить на ишаках и быть все очень худыми, потому что по истории так, а не жить в роскошных домах и кататься на яхтах», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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