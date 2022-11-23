Меры контроля, предпринятые Госэкоинспекцией в 2015-2022 годах, стали весомой доказательной базой по делу о совершении экоцида.

Начиная с 2015 года специалисты ДЭИ неоднократно привлекались правоохранителями к проведению следственных действий в пределах поселка Понинка Хмельницкой области и бывшего Барановского района Житомирской области. В частности, государственные инспекторы оказывали практическую и методическую помощь, а также отборы проб воды для проведения экспертизы.

Кроме того, в начале 2020 года, во исполнение решения Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования, территориальные и межрегиональные территориальные органы ДЭИ совместно с представителями Житомирской и Хмельницкой областных государственных администраций, ежемесячно проводили наблюдение и контроль в бассейне рек Случь и Хомора на территории Хмельницкой и Житомирской области.

В результате в течение указанного времени специалистами Госэкоинспекции были проработаны и собраны материалы, которые стали значимой доказательной базой при установлении факта загрязнения рек Случ и Хомора вредными веществами, которые используются в технологическом процессе одного из предприятий, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции.

Отмечаем, что в результате безответственного и преступного отношения к природным ресурсам должностных лиц предприятия, осуществлявших сброс недостаточно неочищенных вод в водоем, произошли необратимые негативные изменения экосистем рек. Флора и фауна этих водоемов потеряна навсегда.

Правоохранители сообщили должностным лицам о подозрении в совершении экоцида (ст. 441 УК Украины).