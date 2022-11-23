Приспособившийся к санкциям и жизни «Венского изгнанника» опальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ до сих пор является самым влиятельным персонажем в отечественной титановой отрасли – пишет издание «Аргумент».

По мнению СМИ, на сегодняшний день структуры Фирташа напрямую контролируют около половины производства титанового сырья и эффективно «ветируют» остальную неподконтрольную ему часть. В планах беглого олигарха – восстановить утраченный контроль над ОГХК и назначить своих директоров на государственные Иршанский и Вольногорский ГОКи.

Именно с этим, считают авторы, связано нынешнее давление со стороны силовых структур на госкомпанию ОГХК и крупнейшую частную титановую компанию «Велта». В конце июля компания «Велта» заявила о давлении со стороны правоохранительных органов с признаками рейдерства. В августе Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на торги имущественный комплекс компании из-за неуплаты кредита в одном из ранее ликвидированных банков. В ноябре, «Велта» получила официальный отказ от «Госэкспортконтроля» в получении экспортных лицензий на продажу продукции по своим чешским, американским и китайским контрактам.

С аналогичными трудностями столкнулась также ОГХК – крупнейшее государственное предприятие отрасли. Так, 21 сентября ОГХК заявила о давлении на компанию с целью ее дискредитации перед европейскими и американскими партнерами, а также дезавуировала обвинения в поставках титанового концентрата в рф.

В октябре компанию лишили выплаты 105 млн. грн. экспортного НДС, который до этого исправно ежемесячно выплачивался. 19 ноября в ОГХК заявили, что из-за задержек со стороны «Госэкспортконтроля» с выдачей лицензий, фактически, весь «западный» экспорт госкомпании был остановлен.

Если структурам Фирташа удастся остановить работу и выкупить имущество «Велты» за долги перед ликвидированным «Проминвесте», а также получить управление над находящимся в АРМА Демуринским ГОКом - это будет означать уже единоличный, полный и стратегический контроль над всей титановой отраслью Украины. При таком раскладе вопрос о поставках украинского титана для производства российских ракет и самолетов из плоскости невозможного перейдет в разряд вполне допустимого, считают журналисты.



