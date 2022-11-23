Литератор и философ Дмитрий Корчинский заявил, что за Украину сегодня воюет много людей из разных стран.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Посмотрите на многих наших солдат, даже героев, даже командиров, те люди, которые жертвуют собой, не знают языка, не знают истории, не знают песен, они не знают имен этих выдающихся деятелей, никогда не читали украинскую литературу, они никогда не жили в мазаной хате под крышей, не носили вышиванку. Тем не менее, они очень актуально чувствуют себя украинцами. Так актуально, что они идут в бой», - констатирует Дмитрий Корчинский.

С другой стороны, добавляет гость программы, они часто и врагов не знают, но при любом недовольстве все могут собрать свои вещи и уехать в россию. В то же время все желающие россияне, добавляет он, уже давно уехали в Европу, некоторые же остались и воюют на стороне Украины. Так, констатирует философ, работает сознание.

«Не нужно его уважать, если он полезен, заплатите ему деньги. Только не давайте ему гражданство, не нужно его облизывать, не нужно его тянуть в украинские эфиры», – подчеркивает Дмитрий Корчинский.

Следовательно, констатирует он, украинские эфиры нужно оставить украинцам. Да и вообще, констатирует эксперт, пропаганда, организованная на врага, преимущественно бессмысленна, потому что они и так не бунтуют и никогда не бунтовали. Кроме того, добавляет гость программы, у них не так уж много эксклюзива.

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