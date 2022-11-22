Олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк проиграл выборы на пост президента НОК, набрав всего 22 голоса.

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Олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк проиграл выборы на пост президента НОК, набрав всего 22 голоса. Его основной конкурент, действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт получил подавляющее большинство голосов – за него проголосовали 83,67% делегатов, отдав 123 голоса.

Напомним, народным депутатом Жан Беленюк был избран в 2019 году от провластной политической силы «Слуга народа», но спортивную карьеру не оставил. Так, по информации СМИ, для того чтобы выступить от Украины на Олимпиаде-2021, украинскому борцу и народному депутату Жану Беленюку якобы пришлось устранить сильного конкурента, воспользовавшись формальным поводом и своими политическими связями.

"Тогда на участие в одной весовой категории претендовали Жан Беленюк и Виктор Новиков, единственная лицензия на участие в Олимпийских играх, принадлежащая НОК, была выделена Беленюку решением НОК, без конкурентной борьбы между двумя претендентами", - писали СМИ.

После Олимпиады главным тренером чемпиона был записан Олег Сазонов — президент Федерации греко-римской борьбы Украины и главный спонсор Жан Беленюк, а по совместительству глава фракции запрещенной в Украине ОПЗЖ в Полтавском облсовете. В 2015 году он баллотировался от пророссийского «Оппозиционного блока», до этого представлял «Партию регионов». С таким престижным статусом его упоминают в печати, хотя на самом деле борца тренирует Владимир Шацких. Также Беленюк обеспечил внесение Сазонова в наградный список по результатам Олимпиады в Токио.

Напомним, отчетно-избирательная ассамблея НОК состоится 17 ноября. Основными претендентами на вакантный пост будут 51-летний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и народный депутат Украины Жан Беленюк. Известно, что действующий президент НОК Сергей Бубка намерен поддерживать на выборах Вадима Гутцайта.

Также стоит отметить, что в апреле этого года Служба внешней разведки Украины наградила народного депутата от «Слуги народа» Жана Беленюка пистолетом «Глок-19». Об этом рассказал политический эксперт Кочетков. Тогда он сравнил это награждение с награждением одиозного нардепа из президентской фракции Николая Тищенко пистолетом Стечкина «за героическую оборону Мукачева.