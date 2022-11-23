Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что интернет-корпорации очень зависят от глобального рынка.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что будет ожидать мировой интернет дальше? Разрушение единой мировой информационной паутины – это логическое следствие и результат разрыва экономических связей и окончания глобализации», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, если не существует единого мирового рынка, если не существует единого энергетического рынка, если разваливаются цепочки поставок товаров и комплектующих между континентами, то, конечно же, это будет влиять и на мировой интернет, который будет все быстрее регионализироваться.

«Первыми, конечно же, падут самые крупные интернет-корпорации, которые критически уязвимы от единого глобального рынка», - заявил Святослав Вышинский.

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