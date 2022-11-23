Об этом он рассказал на своем канале.
«Что будет ожидать мировой интернет дальше? Разрушение единой мировой информационной паутины – это логическое следствие и результат разрыва экономических связей и окончания глобализации», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам публициста, если не существует единого мирового рынка, если не существует единого энергетического рынка, если разваливаются цепочки поставок товаров и комплектующих между континентами, то, конечно же, это будет влиять и на мировой интернет, который будет все быстрее регионализироваться.
«Первыми, конечно же, падут самые крупные интернет-корпорации, которые критически уязвимы от единого глобального рынка», - заявил Святослав Вышинский.
Как писала ранее Politeka, Алексей Кущ сообщил, перед каким вызовом сейчас стоит мировая экономика и как с ним бороться.
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Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил, что доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года.