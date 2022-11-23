Политолог Владимир Фесенко объяснил, что Иран использует российско-украинскую войну как пространство для испытаний своего оружия, чтобы запугать весь Ближний Восток.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Иран, во-первых, на этом зарабатывает. У Ирана не так много возможностей зарабатывать на внешних рынках, в основном, это продажа нефти, но, тем не менее, можно зарабатывать. Но есть еще дополнительные эффект. Эта война используется как полигон для испытания различных видов вооружений, и эта война прославила многие виды вооружений», - объясняет Владимир Фесенко.

Как вспоминает гость программы, в первые недели войны все только о байрактарах и говорили, тогда турецкие беспилотники получили очень даже солидную рекламу. В частности, говорит политолог, первая их реклама была после войны в Нагорном Карабахе в прошлом году, вот теперь – вторая волна рекламы была в пользу Байрактара.

«В последние месяцы тема иранских беспилотников, дешевого, но достаточно эффективного оружия поражения, очень активно обсуждалась. Конечно же, для Ирана это выгодно. Он таким образом может поставлять свои беспилотники другим странам», - констатирует Владимир Фесенко.

Кроме этого, отмечает эксперт, есть еще одна цель, Иран теперь показывает своим потенциальным противникам на Ближнем Востоке, что у него есть очень эффективное оружие против них. И это, подчеркивает он, не только Израиль, но и, например, Саудовская Аравия, потому что Иран поддерживает повстанцев в Йемене.

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