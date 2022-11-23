Об этом он рассказал на своем канале.

«На мой взгляд, первое, что надо сделать, это, конечно же, изменить выборную систему и, прежде всего, сделать выборными судей, прокуроров и полицию. То есть начальник полиции, судья, прокурор должны избираться раз в год», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, может показаться, что это слишком часто, но на самом деле это нормально. Выборы, как подчеркнул Павел Себастьянович, должны стать обыкновенным делом для территориальной громады.

«То есть в территориальной громаде все друг друга знают, знают, как живет судья, прокурор, на чем они ездят и какие у них дома, какой образ жизни они ведут. Естественно, эти люди должны выбирать тех, кому они доверяют», - заявил Павел Себастьянович.

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