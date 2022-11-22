Об этом он рассказал на своем канале.

«Честно говоря, против «Шахедов» мы уже научились защищаться. Это достаточно медленные, очень дешевые, и в этом их преимущество, беспилотники. Такой беспилотник стоит примерно 10 тысяч долларов, а сбивать его нужно ракетами, самые дешевые из которых стоят порядка 70 тысяч долларов», - сообщил Александр Кочетков.

По словам эксперта, именно на это и рассчитывали, что Украине придется сбивать эти беспилотники более дорогими ракетами. Как подчеркнул Александр Кочетков, «Шахеды» — это террористическое оружие, которое создавалось именно для того, чтобы пугать мирных граждан.

«Сейчас эти беспилотники кошмарят украинцев. Но их можно засекать, их можно сбивать в том числе именно обыкновенным стрелковым оружием. А вот такие современные зенитные системы, как «Гепард», сбивают эти «Шахеды» с вероятностью 100%», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, раздалось более 10 взрывов: путинская армия обстреливает Херсон, снаряд попал в газопровод.

Также Politeka сообщала, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.