Политолог Виктор Небоженко объяснил, что стоит ожидать не столько развала россии как страны на части, сколько смены режима в ней и новой перестройки.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, он считал, что война против россии закончится к Новому году, поскольку все мы к Новому году ждем каких-то позитивных событий. Тем не менее, констатирует эксперт, этого не происходит, вместо этого все события усложняются и ускоряются, также они носят конфликтный характер все больше и больше.

«Мир столкнулся с тем, что нету простых решений российско-украинской войны. То есть путину и россии надо идти на какое-то сотрудничество с миром, на остановку войны, но они очень боятся потерять власть и путин не знает, как это сделать. россия стала заложником путинского высокомерия и самодержавия», - констатирует Виктор Небоженко.

По его мнению, очень неправильно говорить о том, что россия развалится в результате своего поражения на поле боя. Как объясняет политолог, там пройдет обрушение режима власти путина и наступит какая-то новая своя перестройка. Тем не менее, констатирует он, однозначно можно сделать один вывод: мы стоим на принципиально разных позициях. То есть, отмечает эксперт, украинская сторона не может отступить, потому что воюет на своей территории, защищает свою страну, свою свободу, своих детей, свое отечество, а россия нападает и никак не может назвать эту войну отечественной.

«Мы знаем, что такое наша победа, она ясная, она четкая: это изгнание последнего солдата российской армии с территории Украины. А что такое победа для россии, непонятно. Потому что они уже говорят, что воюют не с Зеленским, не с украинскими нацистами и украинским народом, а с НАТО и со всем миром. Непонятно, как можно получить победу в такой ситуации. То есть человечество в лице россии получило довольно сумбурного и агрессивного врага, который, в общем-то, не знает, что он хочет. И это очень опасно для нас всех», - заключает Виктор Небоженко.

Как сообщала Politeka, рф не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Также Politeka писала о том, что погода очень сильно замедлила наступление российских войск в восточных областях Украины.