Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что в сегодня нам придется строить новую мирную жизнь и пересмотреть соотношение хлеба и зрелищ в этой самой жизни.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Человеку нужны хлеб и зрелище. Это мы знаем, все еще в школе учили с детства. Расскажу свою философию хлеба и зрелищ. Первое – со временем содержание этого желания меняется. Хлеба нужно все меньше, а зрелищ – все больше. Сколько мы можем съесть? Калорий мы можем съесть столько же, сколько и раньше, чуть больше, потому что сами мы стали больше по сравнению с древними римлянами. Но доля в потреблении зрелищ постоянно и неуклонно растет», - рассказывает Михаил Шейтельман.

В частности, вспоминает он, в советские времена 70% потребления – это была еда, то есть хлеб, и 30% - зрелищ, которых, к тому же, ужасно не хватало. Сейчас же, констатирует эксперт, содержание мира сильно поменялось и теперь, наверное, 90% усилий уходит именно на получение разного рода зрелищ.

Во-вторых, объясняет политтехнолог, сегодня мы наблюдаем переход от потребления к производству. Как он рассказывает, раньше в свободном времени очень много было производительного: люди паяли, что-то пилили, чинили автомобили, шили, потому что ничего не работало. Но сейчас, подчеркивает эксперт, многие вещи устарели, темпоритм у мира другой. А конкретно для нас, украинцев, рассуждает он, первым символом мирной жизни станет, наверное, то, что начнут летать обычные гражданские самолеты.

«Мирная жизнь. Как ее строить? Это загадка для меня. Мне кажется, что, когда кончился мир, это как-то снесло старую мирную жизнь и нужно будет строить новую мирную жизнь. Какую? Из чего состоит мирная жизнь? Что-то созидать и при этом разнообразить свое потребление? Я имею в виду сейчас не еды, а именно зрелищ», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, зачем путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звания городов воинской славы.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, может ли Украина закрыть свое небо.