Об этом он рассказал на своем канале.
«Заблокированная накладная – это заблокированное предприятие. То есть, если одну накладную заблокировать, то предприятие еще может отбиться, две-три – уже проблема, десять – это все, предприятию конец», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, предприятие, которое каждый день регистрирует 10 накладных, будет иметь 2500 накладных за 250 рабочих дней. Если даже заблокируют 1% налоговых накладных, то есть 25 накладных, то предприятию конец. По словам Павла Себастьяновича, на 2-3 рабочих дня предприятие будет полностью остановлено.
«То есть какой-то человек или несколько человек вкладывали деньги, душу, годами, а может, и десятилетиями создавали компанию, покупали оборудование, технологию, но оно (предприятие – Ред.) остановлено. И таких предприятий 200 тысяч по всей Украине», - заявил Павел Себастьянович.
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