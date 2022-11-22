Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что в Украине из-за блокировки накладных закрылось уже 200 тысяч предприятий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Заблокированная накладная – это заблокированное предприятие. То есть, если одну накладную заблокировать, то предприятие еще может отбиться, две-три – уже проблема, десять – это все, предприятию конец», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, предприятие, которое каждый день регистрирует 10 накладных, будет иметь 2500 накладных за 250 рабочих дней. Если даже заблокируют 1% налоговых накладных, то есть 25 накладных, то предприятию конец. По словам Павла Себастьяновича, на 2-3 рабочих дня предприятие будет полностью остановлено.

«То есть какой-то человек или несколько человек вкладывали деньги, душу, годами, а может, и десятилетиями создавали компанию, покупали оборудование, технологию, но оно (предприятие – Ред.) остановлено. И таких предприятий 200 тысяч по всей Украине», - заявил Павел Себастьянович.

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