Об этом он рассказал на своем канале.

«Последнее время с завидной такой частотой Зеленскому посылали сигнал о том, что нужно сесть за стол переговоров, нужно разговаривать. Даже уже без каких-либо условий. Для чего? Потому что россиянам нужна оперативная пауза, потому что после череды поражений настало довольно сложное время», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, сейчас нужно обучить всех мобилизованных, рассредоточить их, научить пользоваться хотя бы каким-то оружием и пораскидать их на разные участки фронта. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, таким образом россия хочет показать, что не все пропало, и она имеет еще силу.

«То есть вот для чего путину нужны переговоры: заговорить и под шумок начать перебрасывать войска для новых наступлений», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, не способны справиться: как погодные условия изменили ситуацию на фронте.

Также Politeka сообщала, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.





