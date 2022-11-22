Об этом он рассказал на своем канале.
«Последнее время с завидной такой частотой Зеленскому посылали сигнал о том, что нужно сесть за стол переговоров, нужно разговаривать. Даже уже без каких-либо условий. Для чего? Потому что россиянам нужна оперативная пауза, потому что после череды поражений настало довольно сложное время», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, сейчас нужно обучить всех мобилизованных, рассредоточить их, научить пользоваться хотя бы каким-то оружием и пораскидать их на разные участки фронта. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, таким образом россия хочет показать, что не все пропало, и она имеет еще силу.
«То есть вот для чего путину нужны переговоры: заговорить и под шумок начать перебрасывать войска для новых наступлений», - заявил Борис Тизенгаузен.
Как писала ранее Politeka, не способны справиться: как погодные условия изменили ситуацию на фронте.
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Также Politeka сообщала, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.