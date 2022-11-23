Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Мы все категорически заинтересованы, чтобы он как можно дольше правил в россии. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы россией правил неадекватный старый лидер, глушащий любую конкуренцию себе и которого все в мире воспринимают как чудовище. Кто-то, кто его заменит, для нас это будет хуже, нам это не нужно», - убежден Дмитрий Корчинский.
Как он объясняет, более адекватный российский лидер сразу станет более рукопожатым, а значит, и Украине будут давать меньше оружия. А в конкурентной борьбе, констатирует гость программы, победит все же адекватный кандидат.
Чтобы не быть голословным, философ напоминает, что таких примеров в истории было уже много. В частности, говорит он, украинцы в свое время очень радовались падению Николая ІІ, но дальше пришли большевики и лучше не стало. Также эксперт вспоминает, что после смерти Сталина, считавшегося мировым монстром, пришел веселый Хрущев. Тем не менее, он напоминает, кто именно поставил мир на грань ядерной катастрофы: Карибский кризис – это не Сталин, Карибский кризис – это Хрущев.
«Мы заинтересованы в том, чтобы московия сгнила окончательно. Нам не нужно, чтобы она улучшилась, нам не нужна московия лучше, чем она сейчас, нам нужно отсутствие московии, а это путин, пусть живет дольше», - заключает Дмитрий Корчинский.
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Как сообщала Politeka, Бизяев прокомментировал заявление Турции о том, что оно негласно присоединяется к новым санкциям в отношении российской нефти.
Также Politeka писала, что Вишнякова сообщила, что создание трибунала очень дорого стоит.