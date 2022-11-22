Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Ошибкой считается, что политиков и большие процессы побуждает рациональность. Часто это очень иррациональная вещь. Решения принимаются не как результат глубокого анализа ситуации, не с учетом интересов, а решения принимаются эмоционально. Тем более, что каждый анализ – это вещь очень субъективная и эмоциональная», - рассуждает Дмитрий Корчинский.
Следовательно, констатирует философ, россияне хотят захватить наши земли, потому что считают, это их и их будто кто-то отобрал.
«Это их глубокий архетип, они живут на ненависти. Ненавидеть соседей, ненавидеть всех – это большая потребность, у них больше ничего нет, кроме этой ненависти, ничего хорошего. И так всю их историю. И они очень последовательны и упорны в этом. Они потратили больше времени и крови для того, чтобы завоевать Северный Кавказ, чем завоевать Сибирь. Но они бились в эти камни головой 150 лет, они все-таки это сделали», – рассказывает Дмитрий Корчинский.
Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, зачем путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание городов воинской славы.
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Также Politeka писала о том, что Вышинский объяснил, почему нельзя соглашаться на переговоры.