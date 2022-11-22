Литератор и философ Дмитрий Корчинский объяснил, что ненавидеть всех и украинцев в частности – это большая потребность россиян, у которых больше ничего хорошего вообще нет.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Ошибкой считается, что политиков и большие процессы побуждает рациональность. Часто это очень иррациональная вещь. Решения принимаются не как результат глубокого анализа ситуации, не с учетом интересов, а решения принимаются эмоционально. Тем более, что каждый анализ – это вещь очень субъективная и эмоциональная», - рассуждает Дмитрий Корчинский.

Следовательно, констатирует философ, россияне хотят захватить наши земли, потому что считают, это их и их будто кто-то отобрал.

«Это их глубокий архетип, они живут на ненависти. Ненавидеть соседей, ненавидеть всех – это большая потребность, у них больше ничего нет, кроме этой ненависти, ничего хорошего. И так всю их историю. И они очень последовательны и упорны в этом. Они потратили больше времени и крови для того, чтобы завоевать Северный Кавказ, чем завоевать Сибирь. Но они бились в эти камни головой 150 лет, они все-таки это сделали», – рассказывает Дмитрий Корчинский.

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