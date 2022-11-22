Сознательные украинцы до сих пор бурно обсуждают скандал, разгоревшийся на днях вокруг НОК.

Экстренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента олимпийского комитета «из-за состава участников». Главой НОК переизбрали Вадима Гутцайта, среди его представителей были также Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Об этом пишет 9 канал.

Шевченко не уточнил, чье присутствие в составе НОК стало причиной его отказа от работы в комитете.

После резонансного заявления Шевченко Григорий Суркис и Нестор Шуфрич заявили о выходе из НОК Украины.

Активисты же потребовали, чтобы все «регионалы» и члены ОПЗЖ ушли из НОК.

Но «рубить с плеча» – тоже не вариант. Следует глубже разобраться в проблеме. Ибо среди «не того состава» есть настоящие профессионалы, достойные и способные плодотворно работать на развитие украинского спорта.

Так, например, из-за принадлежности к ОПЗЖ предлагают исключить из состава национального олимпийского комитета Михаила Кошляка, являющегося членом в НОК в качестве главы Украинской федерации дзюдо.

Стоит отметить, что Кошляк посвятил спорту всю свою жизнь, пройдя долгий путь от спортсмена до менеджера национального масштаба.

Кошляк создал один из самых мощных клубов дзюдо в Украине – «Дзюдо-Днепр», активно развивая детский спорт. Уже много лет он занимается благотворительностью, основателем благотворительного фонда и четыре года подряд получал звание «Меценат года».

При его руководстве Украинской федерацией многие положительные изменения произошли и в спортивном менеджменте, и в развитии украинского спорта и дзюдо напрямую.

Что касается его принадлежности к ОПЗЖ. Он не является и не являлся членом ОПЗЖ. Только избирался депутатом в областной совет от этой политсилы.

Все понимают, что в истории каждого человека можно найти разные страницы, которые можно по-разному трактовать.

Так что сейчас возникает неотложный вопрос – стоит ли лишать членства в НОК настоящих профессионалов, которые готовы работать на благо Украины?