Политолог Руслан Бизяев прокомментировал заявление Турции о том, что она негласно присоединяется к новым санкциям в отношении российской нефти.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Как можно негласно присоединится к поддержке санкций? Что такое негласно? Это как? То есть Турция в данном случае является одним из, скажем, бенефициаров вообще этой санкционной, контрсанкционной политики, как ее называют. То есть Турция благополучно за время войны уже де-факто стала зерновым хабом и хабом газовым», - объясняет Руслан Бизяев.

То есть, добавляет он, это заявление было сделано скорее для того, чтобы не возникали лишние вопросы, поэтому решили поддержать негласно то, что и так не особо работает. Кроме того, отмечает эксперт, крупнейшие страховые фирмы пока не дают свое согласие на обеспечение прохода судов по так называемой зерновой сделке.

По его словам, это самая главная проблема для функционирования зерновой сделки, потому что, если нет страховки, это значит большую зону риска. То есть, объясняет политолог, в любой момент, несмотря на то, что было сделано очень много заявлений на G20 в том числе по поводу продления зерновой сделки, что все стороны в очередной раз высказали свою заинтересованность в ее продлении, эта проблема существует.

«Это говорит о том, что в любой момент эта сделка может быть аннулирована даже не по политическим, а чисто по финансово-страховым инструментам. Но это скорее всего не перспектива ближайших 2-3 месяцев. А Турция и дальше будет оставаться негласным зерновым, газовым и нефтяным хабом», - заключает Руслан Бизяев.

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