Об этом она рассказала на канале «Легист».

«Существование таких международных трибуналов очень дорогое, то есть это сотни миллионов евро. И это нужно понимать, когда говорим о создании какого-то определенного отдельного трибунала. То есть, трибунал по Югославии был более миллиарда евро, трибунал по Руанде – это были сотни миллионов евро», - сообщила Анна Вишнякова.

По словам юриста, даже несмотря на огромную сумму денег, потраченную на организацию трибунала, количество наказанных не было слишком большим. Если говорить об Украине, то, как отметила Анна Вишнякова, роль такого международного трибунала будет играть Международный уголовный суд.

«Но здесь нужно понимать такой момент, как юрисдикция. Могут ли российские пропагандисты, не являющиеся политиками, то есть не являющиеся ключевыми политическими фигурами, быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде», - добавила Анна Вишнякова.

Как писала ранее Politeka, Георгий Биркадзе сообщил, что в Европарламент внесли предложение, чтобы обозначить политический режим россии как террористический.

Также Politeka сообщала об окончании войны: у Макрона начали искать политические пути, за кем будет последнее слово.





