Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сейчас на российском телевидении показывают старые записи с путиным, а сам же он исчез из информационного пространства.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин, как вы знаете, исчез. Он реально не появлялся в телевизоре 10 дней. Он не появлялся с того момента, как было объявлено об отступлении из Херсона. Прям ни разу не появлялся. Я думаю, что он не разговаривает и со своими, ни с песковым, ни с кем. Но главное – он не появлялся в телевизоре и это факт. Его показывали 2 раза за все это постхерсонское время», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, в среду путина показали с речью о том, что банки должны перестать выдавать кредиты пенсионерам под залог пенсий. То есть, констатирует эксперт, он выступил с таким «важным» заявлением в то время, как происходит саммит G20, ракета падает на территорию Польши, войска рф отступают из Херсона, территорию Украины массированно обстреливают ракетами, а кремль требует переговоров.

Поэтому политтехнолог убежден, что это была старая запись из какого-то совещания, нашли абстрактный фрагмент, который никто не видел, и показали сейчас. То же самое, убежден он, и с заявлениями по поводу Мариуполя и Мелитополя. В частности, рассказывает эксперт, путин заявил, что сейчас они ведут раскопки на местах боевых действий времен Второй мировой войны и нужно присвоит Мариуполю и Мелитополю звания городов воинской славы.

«А теперь, внимание, правильный ответ: понятно же, что писалось к 9 мая вся эта история, а не сейчас. Не сейчас же он вышел про Мелитополь и Мариуполь рассказывать эти сказки. Это все записывалось к 9 мая в этом году, но в эфир не пошло, потому что российские войска не смогли захватить Мариуполь. Тогда еще держался «Азовсталь», они не могли выбить наших с «Азовстали», поэтому 9 мая это в эфир не пошло. А пошло это в эфир сейчас, когда им нечего показать. путина у них нет и они показывают старые записи», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Столтенберг назвал лучший путь прекращения войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что в Институте изучения войны рассказали, как путин пытается сохранить влияние с помощью военных обозревателей.





