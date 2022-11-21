Об этом он рассказал на своем канале.
«Похоже, лукашенко наметил себя в кандидаты на пост президента российской федерации. Они сейчас развесили по Минску флаги россии и беларуси вместе, и он видит себя в кресле президента россии», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, лукашенко попробует занять пост президента российской федерации для того, чтобы попытаться избежать ответственности за все совершенные военные преступления. Михаил Шейтельман подчеркнул, что, если лукашенко будет выдвигать свою кандидатуру, то россияне будут за него голосовать.
«Но есть, конечно, и другой кандидат на президентский пост – это «повар» путин пригожин», - заявил Михаил Шейтельман.
Как писала ранее Politeka, кремлевским пропагандистам приказали забыть слово «Херсон», в ОП отреагировали: «Послезавтра – Крым».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Израиль передаст Украине ракеты при одном условии: СМИ сообщили детали
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Религиовед пояснил, почему не получается запретить УПЦ МП: "По украинскому законодательству..."
Звезда "Евровидения" Руслана наделала шума за границей, появились кадры: "Тоже наше оружие!"
Также Politeka сообщала, что кремль и минобороны рф потеряли доверие россиян: эксперты рассказали, как путин пытается сохранить влияние.