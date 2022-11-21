Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что за лукашенко россияне будут голосовать на следующих выборах.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Похоже, лукашенко наметил себя в кандидаты на пост президента российской федерации. Они сейчас развесили по Минску флаги россии и беларуси вместе, и он видит себя в кресле президента россии», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, лукашенко попробует занять пост президента российской федерации для того, чтобы попытаться избежать ответственности за все совершенные военные преступления. Михаил Шейтельман подчеркнул, что, если лукашенко будет выдвигать свою кандидатуру, то россияне будут за него голосовать.

«Но есть, конечно, и другой кандидат на президентский пост – это «повар» путин пригожин», - заявил Михаил Шейтельман.

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