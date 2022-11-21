Политолог Вадим Карасёв рассказал, что после окончания российско-украинской войны Германия, скорее всего, станет ключевым государством в Европе.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«В Европе на первый план выйдет Германия, точно не Польша, ведь она не потянет ни экономически, ни политически, ни военно-стратегически и даже не Франция. А Германия в центре Европы», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, после того, как закончится российско-украинская война Германия имеет все шансы стать гегемоном в континентальной Европе.

«Чтобы выйти на первую роль Германии нужно провести милитаризацию, а именно оказаться от пацифистского наследия после Второй мировой и перевооружить армию», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, уже сейчас для этой цели в Германии формируются бюджеты и дипломатический ресурс. По его мнению, Америка весьма вероятно после войны уйдет на второй план, ведь США хотят изменить свой курс на Азию.

Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ продолжается, где идут самые ожесточенные бои.

Также Politeka сообщала, что Цибульская поделилась воспоминаниями о первых днях войны.