Об этом он рассказал в своём блоге.
«В Европе на первый план выйдет Германия, точно не Польша, ведь она не потянет ни экономически, ни политически, ни военно-стратегически и даже не Франция. А Германия в центре Европы», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, после того, как закончится российско-украинская война Германия имеет все шансы стать гегемоном в континентальной Европе.
«Чтобы выйти на первую роль Германии нужно провести милитаризацию, а именно оказаться от пацифистского наследия после Второй мировой и перевооружить армию», - подчеркнул Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, уже сейчас для этой цели в Германии формируются бюджеты и дипломатический ресурс. По его мнению, Америка весьма вероятно после войны уйдет на второй план, ведь США хотят изменить свой курс на Азию.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Почти весна": циклон оставит Украину в покое, погода изменится
"Очень жаль владельцев": красивый жилой дом в Киеве превратился в факел
"Двигаемся": контрнаступление ВСУ продолжается, где идут самые ожесточенные бои
Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала, как выживает с детьми от Узелкова: "Нам тяжело..."
Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ продолжается, где идут самые ожесточенные бои.
Также Politeka сообщала, что Цибульская поделилась воспоминаниями о первых днях войны.