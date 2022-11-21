Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украине нужны гарантии безопасности, ведь угроза нападения россии никуда не денется после войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Надо создать новую конструкцию европейской коллективной безопасности, где Украина будет полностью гарантирована с ряда сторон и будет получать гарантии от стран-гарантов о том, что в случае повторного нападения или агрессии российской федерации, кто с нами рядом и как», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в гарантиях безопасности для Украины должна быть прописана не только финансовая помощь и ленд-лизы, а более широкая помощь, чтобы страны-гаранты становились рядом с нами и оборонялись. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, именно это и будет новой архитектурой европейской безопасности.

«Потому что сегодня война может закончиться, но две с половиной тысячи общей границы и географическое соседство россии и Украины никуда ж не денется», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Израиль передаст Украине ракеты при одном условии: СМИ сообщили детали.

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