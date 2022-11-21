Об этом он рассказал на своем канале.
«Надо создать новую конструкцию европейской коллективной безопасности, где Украина будет полностью гарантирована с ряда сторон и будет получать гарантии от стран-гарантов о том, что в случае повторного нападения или агрессии российской федерации, кто с нами рядом и как», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, в гарантиях безопасности для Украины должна быть прописана не только финансовая помощь и ленд-лизы, а более широкая помощь, чтобы страны-гаранты становились рядом с нами и оборонялись. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, именно это и будет новой архитектурой европейской безопасности.
«Потому что сегодня война может закончиться, но две с половиной тысячи общей границы и географическое соседство россии и Украины никуда ж не денется», - заявил Дмитрий Спивак.
Как писала ранее Politeka, Израиль передаст Украине ракеты при одном условии: СМИ сообщили детали.
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Также Politeka сообщала, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Мелитополем: «Неудачно покурили».