Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что россия уже не впервой обстреливает объекты вблизи границы с НАТО.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, еще в марте этого года российская ракета прилетела в 24 километра от границы с Польшей. То есть, констатирует он, подобное уже случалось, а сейчас мы видим, что российская федерация снова уничтожает нашу критическую инфраструктуру даже вблизи границы с НАТО, но на этот раз ракеты попали на территорию Польши.

«Это называется «жертвы дружественного огня», это так прописано. Хочу напомнить, что 11% людей в Первой мировой войне были как раз жертвами подобных преступлений и инцидентов, а 22% людей погибло во второй войне в Ираке, такие же точно инциденты. Поэтому это происходит не впервые», - объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт также напоминает об инциденте, когда в россии упал самолет с польским правительством, тогда же российская сторона сделала все, чтобы не допустить поляков к расследованию. Сейчас же, заявляет он, наши люди в обязательном порядке должны быть допущены к месту преступления, все должно быть расследовано и мы должны быть в курсе всех действий, которые происходят.

«Между прочем, хочу поблагодарить, что в Европарламент внесли предложение, чтобы обозначить политический режим россии как террористический. Это очень хорошая новость», - заключает Георгий Биркадзе.

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