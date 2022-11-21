Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе считает, что Украине в войне стоит рассчитывать только на себя.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сегодня НАТО делает все возможное для того, чтобы уйти от прямых столкновений с россией. Мы понимаем, что у россии есть директор господин путлер и он не в адеквате, и последствия от прямого столкновения с россией могут быть очень плачевными», - констатирует Георгий Биркадзе.

Тем не менее, заявляет он, в том, что на территории Польши оказались ракеты, виновата именно россия, и об этом первым сказал Столтенберг. В общем же, рассуждает эксперт, надо дождаться результатов объективных расследований, а дальше уже анализировать, поскольку это может быть и российская ракета с вероятностью в 50%. Если же ракета все же российская, объясняет он, нужно будет принять серьезные меры, это должна быть не обычная обеспокоенность, а конкретные действия.

«НАТО делает все возможное, чтобы не втянуться в эту войну. Мы уже это пережили, мы уже с этим смирились. Я помню, как мы просили закрыть небо. Сегодня мы слышим о закрытии неба? Нет. Мы понимаем, что это невозможно, но мы можем это делать сами. 24, 25 февраля сбивали 3% ракет, сегодня – 87-90%. Вот вам и закрытое небо», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует эксперт, нужно рассчитывать только на себя, а не ждать НАТО или кого-то еще, не нужно питать иллюзий. По его мнению, НАТО вмешается только в том случае, если что-то произойдет с ЗАЭС, поскольку тогда они поймут, какими могут быть последствия и сколько людей могут пострадать.

Как сообщала Politeka, Израиль передаст Украине ракеты при одном условии.

Также Politeka писала о том, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Мелитополем.