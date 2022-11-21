Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Как он отмечает, на самом деле все ждали решения Гаагского суда с нетерпением, но результат шокировал юристов и экспертов. Прежде всего, подчеркивает политолог, речь не идет о решении международного трибунала, поскольку это был только окружной суд округа Гааги.
«Подчеркиваю, ни на один вопрос, который беспокоил экспертов, юристов, международников, мы так и не получили ответа», - утверждает Руслан Бизяев.
В результате, констатирует он, у нас есть ситуация, когда три человека с неизвестным международно-правовым статусом смогли притянуть из россии к территории так называемой «ДНР» зенитно-ракетный комплекс «БУК», сбили пассажирский самолет и разбежались.
«Кто давал приказ, кто именно сбивал, с какой целью, почему не закрыли небо в этот момент, почему этот вопрос передали именно в юрисдикцию Нидерландов, а не, например, Малайзии, которой принадлежал самолет, или Украине, в небе которой именно сбили самолет?», - спрашивает Руслан Бизяев и констатирует, что ответа нет.
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Как сообщала Politeka, Карасев рассказал, что западная дипломатия bp аристократической сферs вышла в пространство медиа и стала публичной.
Также Politeka писала о том, что Томенко заявил, что история с запретными партиями еще не закончилась.