Политолог Руслан Бизяев прокомментировал решение Гаагского суда по делу МН-17 и заявил, что этот так называемый приговор не отвечает ни на один вопрос по этому инциденту.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как он отмечает, на самом деле все ждали решения Гаагского суда с нетерпением, но результат шокировал юристов и экспертов. Прежде всего, подчеркивает политолог, речь не идет о решении международного трибунала, поскольку это был только окружной суд округа Гааги.

«Подчеркиваю, ни на один вопрос, который беспокоил экспертов, юристов, международников, мы так и не получили ответа», - утверждает Руслан Бизяев.

В результате, констатирует он, у нас есть ситуация, когда три человека с неизвестным международно-правовым статусом смогли притянуть из россии к территории так называемой «ДНР» зенитно-ракетный комплекс «БУК», сбили пассажирский самолет и разбежались.

«Кто давал приказ, кто именно сбивал, с какой целью, почему не закрыли небо в этот момент, почему этот вопрос передали именно в юрисдикцию Нидерландов, а не, например, Малайзии, которой принадлежал самолет, или Украине, в небе которой именно сбили самолет?», - спрашивает Руслан Бизяев и констатирует, что ответа нет.

Как сообщала Politeka, Карасев рассказал, что западная дипломатия bp аристократической сферs вышла в пространство медиа и стала публичной.

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