Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин сейчас – младший партнер Си Цзиньпина.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Си Цзиньпин и путин, то есть россия и Китай договорились, что теперь они будут сделки осуществлять по продаже газа, нефти и других продуктов. То есть торговля энергетикой будет осуществляться местными валютами: рублями и юанями», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, мир уже должен был наконец-то увидеть, что россия и Китай – это блок сотрудничества, они пытаются быть партнерами на экономической арене. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, Пекин и москва сегодня продолжают очень глубоко интегрировать экономики друг друга.

«Понятно, что товарищ Си старший, товарищ путин младший партнер, но это не имеет значения», - заявил Дмитрий Спивак.

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