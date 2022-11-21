Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что капитуляция россии в войне усилит позиции радикалов в рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Перед россией всего два пути: это эскалация, то есть война до полного самоуничтожения, и деэскалация, то есть мирное поражение. Капитуляция перед Украиной станет политическим проигрышем для кремля, создаст в россии революционную ситуацию и, безусловно, усилит радикалов», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, в то же время, отсрочка и затягивание войны приведут уже к военному поражению. Как отметил Святослав Вышинский, к тому времени, как россия проиграет, молчаливое большинство устанет от войны, и российские радикалы потеряют инициативу. Именно поэтому Украина должна продолжать военное контрнаступление.

«Исходя из этих соображений, Украине не выгодны переговоры. Украине выгодно поражение россии на поле боя, чтобы у противника не осталось возможностей для реванша», - заявил Святослав Вышинский.

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