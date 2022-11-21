Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно концепции «25 ступенек к общественному счастью» нам не стоит мечтать о чужих территориях, пока не приведем в порядок собственные.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«российской фашизм неонацистской идеологии «русского мира» доказывает, что имперское мышление опасно по своей сути. Вместо заботы о гражданах страны, имперское мышление предполагает постоянную экспансию, нападение», - объясняет Олесь Доний.

В то же время мы, подчеркивает он, не должны быть таковыми. В частности, отмечает эксперт, не стоит мечтать о присоединении к Украине Зеленого, Серого или Малинового Клина, эти фантастические мечты водят нас окольными путями и создают препятствия к реальному объединению тех земель, которые уже у нас есть.

«Маниловщина не способствовала работе украинских как общественных, так и государственных элит с теми регионами, которые удалось оккупировать фашистской россии», - отмечает Олесь Доний.

Также идеолог добавляет, что агрессия со стороны россии привела к тому, что сообщество начало иначе относиться к прифронтовым областям, в частности, волонтеры и все их движение способствует налаживанию гуманитарных связей. Следовательно, заключает он, не стоит мечтать о чужбине, пока не обустроили свои территории.

Как сообщала Politeka, Карасев рассказал, что западная дипломатия из аристократической сферы вышла в пространство медиа и стала публичной.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как россия попыталась испортить украинско-польские отношения.