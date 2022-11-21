Важным направлением работы Госэкоинспекции при фиксации, документировании и исчислении ущерба, нанесенного окружающей среде на территории Украины, является отбор проб грунтов и воды.

Так, отделы инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции по всей Украине за 10 месяцев текущего года отобрали 2443 и проанализировали 2621 пробу грунтов и воды.

Наиболее отобраны и проанализированы проб воды, а именно 1649 образцов, что составляет 67,5% от общего количества отборов. Также отобрано 794 и проанализировано 972 проб почвы.

Следует отметить, что благодаря изменениям, внесенным Постановлением КМУ от 30 сентября 2022 года в Положение о Государственной экологической инспекции Украины (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2017 г. № 275), государственные инспекторы оперативно отрабатывают чрезвычайные события, в том числе агрессией и имеют право самостоятельно, без привлечения правоохранительных органов, осуществлять отборы проб.