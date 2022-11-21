Стояние за веру, искренняя молитва, христианские подвиги – это то, что дает человеку силы противостоять различным врагам и силам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) сказал во время торжественного перенесения раки с частицей мощей преподобномученика Макария из Черкасс в Переяслав.

«Святой преподобномученик Макарий в XVII веке много потрудился над сохранением Православной веры. Времена были не простые, насаждалась уния, разные враги стремились к нашей земле, но святой преподобномученик Макарий положил все свои силы и таланты, чтобы сохранить Православную веру для нас с вами. Для этого он не пожалел даже своей жизни», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что пример стояния преподобномученика за Православную веру – это тот идеал, который должно иметь любое христианское поколение.

«Времена кажутся разными, но мы с вами одни и те же. Для Господа ценна душа каждого человека, когда бы он ни жил. Мы рождаемся для того, чтобы жить в вечности Царства Христова, а дьявол – враг человеческого рода, пытается делать все для того, чтобы человека отвлечь от прямого пути, который обязательно ведет в Царство Христово», - продолжил он.

Архиерей напомнил о том, что все подвижники не думали о каких-то великих идеалах, они думали о спасении своей души.

«Стояние за веру, искренняя молитва, христианские подвиги – это то, что дает человеку силы противостоять разным врагам, разным силам. Если хотим быть христианами, если для нас голос, звучащий из Евангелия является указателем, и личная жизнь на этом строится, это тот христианский подвиг, который дает каждому из нас, шаг за шагом, обязательно идти в прямом направлении, которое приведет в вечные обители Отца Небесного», - объяснил управляющий делами УПЦ.

Митрополит отметил, что преподобномученик Макарий прибыл в Переяслав, чтобы в такое сложное для всех время свидетельствовать о том, что ценность земной жизни Господь определяет только тогда, когда наши имена будут записаны в книге жизни вечной.

«А для этого нужно потрудиться. И не просто сказать, что я православный и стою за Православную веру. Потому что сила, которая нам нужна сегодня, она кроется не в наших возможностях. Мы сильны, если будем черпать силу у Бога», – продолжил архиерей.

Владыка напомнил, что исполнилось 80 лет с тех пор, как мощи преподобномученика Макария покинули Переяслав, но отныне вернулись.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы прославить преподобномученика Макария и помолиться, чтобы Господь дал нам крепость и силу. Чтобы Господь дал мир нашему Отечеству. Чтобы эта война, уносящая многие жизни наших соотечественников, закончилась и можно было строить будущее нашего Отечества. Но для православных христиан важнее всего, чтобы мы своей жизнью строили свою веру, на которой будет основываться наше с вами спасение. И надеемся, что спасение будущих поколений», - подытожил митрополит Антоний.

Как сообщалось, 20 ноября в Переяславе сотни верующих Украинской Православной Церкви встретили из Черкасс старинную раку с частицей мощей небесного покровителя края – преподобномученика Макария, Каневского и Переяславского чудотворца. Рака установлена в Свято-Михайловском Переяславском монастыре – там, где святые мощи хранились еще в XVIII веке.

Преподобномученик Макарий родился в 1605 году в Овруче, Волыни, в знатной семье Токаревских, известных ревнителей Православия. Киевский митрополит Петр Могила заметил в иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божьей, и в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря. При жизни преподобный Макарий руководил братией Купятицкого монастыря, возглавлял Пинский монастырь, руководил братией Успенского Овручского монастыря, был настоятелем Каневского монастыря.

Умер преподобный Макарий мучеником. В 1678 году турки повесили настоятеля за руки и ноги между двумя столбами, а затем отрубили голову.

Священномученик Макарий был прославлен еще при жизни - он был чудотворцем и обладал даром прозорливости.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт, и в нем найдено нетленное тело святого.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук