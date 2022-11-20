Адвокат почетного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец рассказал о новых подробностях громкого дела. По словам адвоката, Богуслаев был задержан только на основании отрывков из телефонного разговора, однако никаких других доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению, предоставлено не было.

Об этом Руслан Волынец сообщил на YouTube-канале «Легист».

Как известно, Вячеслав Богуслаев, почетный президент стратегически важного для Украины предприятия «Мотор Сич», был недавно задержан Службой безопасности Украины. Его поставили в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111-1, 111-2 УК Украины (пособничество агрессору и коллаборационизм).

Адвокат Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец сообщил детали уголовного производства в пределах, которые позволяет тайна досудебного расследования, а также известные ему обстоятельства.

«Я на суде заявлял, что логика такова обвинения: «Мотор Сич» продавал определенную продукцию в Китай по этим контрактам, а Китай дальше перепродавал в российскую федерацию. То есть обвинения заключаются именно в этом. Причем в материалах дела, предоставленных стороне защиты на момент избрания меры пресечения, нет ни одного документа, подтверждающего факт торговли между Китаем и российской федерацией. Можно делать вывод о наличии таких действий только из телефонного разговора, но не из документов», - сообщил Руслан Волынец.

По словам адвоката, самостоятельно компания «Мотор Сич» не могла вывезти и поставить продукции в другие страны. Согласно договору, добавляет адвокат, именно китайская компания была конечным потребителем этой продукции, и разрешение на ее вывоз предоставлялось соответствующими государственными структурами, в том числе и Службой экспортного контроля Украины.

Однако, как отметил Руслан Волынец, в материалах дела на примерно 600 страниц не предоставлены никакие договоры, допросы представителей китайской компании, с которой был заключен договор. То есть, добавляет адвокат, подозрение и избрание меры пресечения Вячеславу Богуслаеву обосновывается только телефонным разговором.

«Там пять или шесть протоколов, раскрытых НСРД, и там проходят телефонные разговоры между Богуслаевым и другими. Вот доказательная канва, дальше там речь идет о разных интернет-данных на российских граждан, там на китайскую сторону. Как сторона обвинения оформляет протокол досмотра: открывает сайт, далее скриншоты и, соответственно, протоколы досмотра», - заявил Руслан Волынец.

Адвокат напоминает, что сам Вячеслав Богуслаев отмечает, что его телефонный разговор был вырван из контекста, и если бы его не склеивали и не разрезали, то он имел совсем другое значение.

По словам Руслана Волынца, стратегически важное во время войны предприятие «Мотор Сич», которое поставляло немало вертолетов с двигателями и запчастями на нужды ВСУ, платило налоги без дотаций или помощи от государства, было арестовано на основании телефонного разговора. Отсутствие Вячеслава Богуслаева, как отметил Руслан Волынец, может серьезно повлиять на деятельность предприятия, ведь немало дел относительно, например, получения составляющих механизмов для вертолётов решается исключительно на личном с ним уровне.

По словам Руслана Волынца, с конца февраля 2022 года, то есть после начала активной фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, на нужды ВСУ и сил обороны предприятием Мотор Сич было поставлено около 70 вертолетов. По свидетельствам Богуслаева, которые передает адвокат, в Украине ни одна военная техника не производится и не используется без составных запчастей, которые не производились или получались (имели происхождение) в страны-агрессора, в силу связанности производства, иногда составляющие и комплектующие выкупаются из складских запасов других стран).

Что касается получения Вячеславом Богуслаевым российского гражданства, о чем не раз писали украинские СМИ, то Руслан Волынец сообщил, что в материалах дела есть только ксерокопия паспорта, ксерокопия заявок на обращение о получении паспорта, то есть все то, что можно без проблем найти в Интернете.

«Я, имея возможность изучать его документы, могу сказать, что заявка на получение паспорта, карточка на получение паспорта должна быть заполнена собственноручно и подписана. Я сейчас, имея возможность смотреть как пишет господин Богуслаев и, соответственно, видеть какую подпись он ставит, могу утверждать, что в этой карточке ни почерк, ни подпись ему не принадлежат. И подпись даже не выполнена с подражанием», - заявил адвокат.

По словам Руслана Волынца, Вячеслав Богуслаев уже неоднократно объяснял правоохранительным органам еще давно до войны, что этот паспорт ненастоящий, и больше вопросов гражданства президента «Мотор Сичи» не возникало. Кроме того, добавляет адвокат, в 2000-е годы, когда этот документ вроде бы был издан, для получения российского паспорта необходимо было отказаться от украинского гражданства. Руслан Волынец утверждает, что никаких фактов, подтверждающих отказ Вячеслава Богуслаева от украинского гражданства не было и нет, он был и остается гражданином Украины.

Руслан Волынец делает вывод, что Вячеслав Богуслаев был задержан на основе отрывков телефонного разговора, предоставленных Службой безопасности Украины. Адвокат заявляет, что никаких других доказательств пока не предоставлено, никаких документов, подтверждающих легитимность соглашений между другими странами, которые, возможно, перепродавали продукцию «Мотор Сичи», и российской федерацией тоже нет. Он добавляет, что есть один безоговорочный факт: когда в Украину заходит иностранная валюта за поставленную продукцию, «Мотор Сич» не имеет права распоряжаться этими деньгами, пока государство в лице специальных уполномоченных органов, в частности Нацбанка, не проверят происхождение этих средств, их легальность. При этом, по словам Волынца, следует учесть, что ежемесячный объем уплачиваемых налогов предприятием в Украине в пользу бюджетов всех уровней составляет около 3-4 млрд грн, а фонд оплаты труда в пределах 200 млн грн.

Резюмируя, Руслан Волынец отмечает, что если же государство давало возможность пользоваться предприятию этими средствами, то, соответственно, оно знало происхождение этих средств и давало разрешение на пользование ими.

Как сообщала ранее Politeka, СБУ выдала детали задержания президента "Мотор Сичи".