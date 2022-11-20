В Переяславе сотни верующих Украинской Православной Церкви встретили из Черкасс старинную раку с частицей мощей небесного покровителя края – преподобномученика Макария, Каневского и Переяславского чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ, рака с частицей мощей преподобномученика Макария прибыла из кафедрального собора Архистратига Михаила в Черкассах и установлена в Свято-Михайловском Переяславском монастыре – там, где святые мощи хранились еще в XVIII веке.

Перенос раки с частицей мощей возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний в сослужении митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, епископата и духовенства УПЦ, совершил молебен перед мощами преподобномученика Макария.

«Преподобномученик Макарий в XVII веке много потрудился над сохранением Православной веры. Времена были не простые, насаждалась уния, разные враги стремились к нашей земле, но святой преподобномученик Макарий положил все свои силы и таланты, чтобы сохранить Православную веру для нас с вами, и для этого он не пожалел даже своей жизни», - сказал владыка Антоний в своем слове.

Управляющий делами УПЦ отметил, что пример стояния преподобномученика за Православную веру – это тот идеал, который должно иметь каждое христианское поколение.

«Сегодня мы собрались в этой святой обители, для того чтобы прославить преподобномученика Макария и помолиться, чтобы Господь дал мир нашему Отечеству, чтобы эта война, уносящая многие жизни наших соотечественников, закончилась и можно было строить будущее нашего Отечества. Но самое важное для православных христиан, чтобы мы своей жизнью строили свою веру, на которой будет основано наше с вами спасение. И надеемся, что спасение будущих поколений», - подытожил митрополит Антоний.

Митрополит Феодосий обратил внимание, что преподобномученик при жизни был защитником православия и после своей смерти особенно сугубо покровительствует именно тем христианам, которые отстаивают свою веру и свою Церковь.

«И мы, черкасчане, можем свидетельствовать об этом. Сегодня исполнилось благословение преподобномученика Макария, который сам захотел вернуться в Переяслав, после того, как в 1942 году мощи покинули город. В Переяслав возвращаем крышку именно из той гробницы, которая 80 лет назад преодолела расстояние от Переяслава до Черкасс, а сейчас – обратный путь от Черкасс до Переяслава – с частицей мощей», - отметил он.

Архимандрит Антоний (Пономаренко), игумен Свято-Архангело-Михайловского монастыря назвал день возвращения раки с частицей мощей – историческим событием.

«Сегодняшний день имеет историческое значение. Мы собрались всем городом, нашей монастырской общиной, чтобы встретить преподобномученика Макария. Мы все знаем, что в нашей жизни ничего просто так не бывает. Я верю, что это воля Божья и воля преподобномученика Макария – приехать, чтобы поддержать нас в нашем стоянии за чистоту Православной веры», – сказал отец Антоний.

Прихожанка Екатерина Адамович поделилась, что святой чудотворец помог ей в жизни.

«Лично для меня священномученик Макарий многое значит. Я жила возле Красногорского монастыря. Каждый четверг в Черкассах открывали мощи для поклонения. Святой Макарий помог мне в крайне кризисной ситуации. Поэтому для меня сегодня очень трогательная и трепетная встреча», - отметила она.

Еще один из верующих, пришедший встретить святые мощи – Михаил Рубаха.

«Я как приложился к мощам святого – почувствовал доброту, силу». Михаил считает, что преподобномученик Макарий поможет защитить Православие в Переяславе.

Прихожанка Вера отметила: «Очень большое значение имеет приезд мощей святого священномученика Макария. Я часто обращаюсь к нему в молитвах, и даже сегодня и вчера, когда был большой объем работы, все время его прошу: «Святой священномученик Макарий, помоги». И я эту помощь ощущаю. Мы каждый день обращаемся к нему в молитвах. Это воля Господня на то, что к нам вернулись мощи».

*** Преподобномученик Макарий родился в 1605 году в Овруче, на Волыни, в знатной семье Токаревских, известных ревнителей Православия. В 1614-1620 гг. святой учился при Успенском Овручском монастыре и после смерти родителей стал монахом этого монастыря. Киевский митрополит Петр Могила заметил в иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божьей, и в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря. При жизни преподобный Макарий руководил братией Купятицкого монастыря, возглавлял Пинский монастырь, руководил братией родного Успенского Овручского монастыря. В 1671 году после опустошения Овруча татарами, архимандрит Макарий отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую лавру. Но защитники Православия нужны были не только в Киеве, и преподобный Макарий был назначен настоятелем Каневского монастыря.

Умер преподобный Макарий мучеником. В 1678 году турки напали на монастырь. Святой Макарий встретил врагов с крестом в руках. Турки повесили настоятеля за руки и ноги между двумя столбами. Через два дня преподобномученику отрубили голову (7 сентября 1678 г.).

Святое тело было похоронено в том же храме под жертвенником.

Священномученик Макарий был прославлен еще при жизни чудотворением и даром прозорливости.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт, и в нем найдено нетленное тело святого.

Фото: Центр информации УПЦ





